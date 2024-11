L’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro est puissant, très puissant, et Apple compte bien le faire savoir. Intitulé « All Systems Pro », un nouveau spot présente une salle de contrôle (ressemblant à celle de la NASA), mais l’équipe d »ingénieurs dans cette salle ne se prépare pas au lancement d’une fusée… mais à la sortie de l’iPhone 16 Pro ! La campagne met l’accent sur la puce A18 Pro, qui dispose d’un moteur neuronal plus rapide, d’un processeur et d’un processeur graphique améliorés et d’une bande passante mémoire largement étendue. sont aussi mis en avant des fonctionnalités avancées comme l’enregistrement vidéo 4K à 120fps et l’arrivée d’un port USB-C.

La description de l’annonce indique que le « A18 Pro a un moteur neuronal plus rapide, un processeur et un processeur graphique améliorés, et une bande passante mémoire très élevée. Il offre des fonctions vidéo et photo avancées comme le contrôle de la caméra et des performances graphiques améliorées pour les jeux de niveau supérieur. » Apple a récemment diffusé d’autres publicités de ce type notamment axées sur la capacité d’enregistrement vidéo 4K à 120 ips, sans oublier bien sûr Apple Intelligence.