Les futurs MacBook Pro vont adopter un écran OLED et Apple invite maintenant ses fournisseurs à se préparer, notamment au niveau des investissements pour assurer la production, comme le rapporte le cabinet TrendForce.

Il va falloir encore patienter pour avoir les premiers MacBook Pro avec écrans OLED, étant donné que les rumeurs parlent d’une sortie entre 2026 et 2027. Mais il faut que les fournisseurs fassent dès maintenant des investissements afin de pouvoir gérer la future production et pouvoir produire suffisamment de dalles pour le compte d’Apple.

Il faut s’attendre à deux fournisseurs pour les écrans OLED : Samsung et LG. Apple les connaît bien, puisque la société travaille avec eux sur d’autres produits, notamment pour les écrans OLED des iPhone. Mais il y a une différence entre produire des dalles entre 6 et 7 pouces et des dalles entre 14 et 16 pouces, d’où l’intérêt de préparer dès maintenant le terrain.

Les MacBook Pro existants ont des écrans Mini-LED. En comparaison, la technologie OLED propose une luminosité accrue, un taux de contraste plus élevé avec des noirs plus profonds, une meilleure efficacité énergétique pour une plus longue autonomie et bien plus encore. Le passage aux écrans OLED pourrait également contribuer à l’amincissement des futurs MacBook Pro.

Reste à savoir maintenant quel sera le prix. Il pourrait malheureusement être en hausse par rapport au tarif actuel.