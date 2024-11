Les iPhone 17 et iPhone 17 Air/Slim n’auraient pas le droit au téléobjectif avec le zoom optique 5x selon les informations de The Elec. Ce serait, une nouvelle fois, réservé aux modèles Pro.

L’iPhone 15 Pro Max a été le premier à avoir le zoom optique 5x au niveau du téléobjectif. Cette année, Apple l’a aussi proposé sur l’iPhone 16 Pro, en plus de l’iPhone 16 Pro Max. Et en 2025, ce serait sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

L’iPhone 16 standard offre un zoom optique 2x, l’iPhone 17 devrait donc faire de même au minimum. Cependant, les spécifications du zoom de l’iPhone 17 Air/Slim ne sont pas encore totalement claires, car le smartphone ne comporterait qu’un seul capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière si l’on en croit les rumeurs.

Il est certain que l’iPhone 17 Air/Slim est un modèle assez curieux avec les informations qui sont disponibles à ce jour. Cette semaine, nous avons appris que le smartphone devrait avoir une épaisseur de 6 mm. Ce serait ainsi l’iPhone le plus fin d’Apple. Le modèle actuel qui détient le record est l’iPhone 6 avec ses 6,9 mm.

Il reste encore du temps avant la sortie des iPhone 17, sachant qu’Apple devrait les annoncer et les commercialiser en septembre 2025. Les informations à leur sujet seront un peu plus claires au fil des mois.