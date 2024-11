C’est une réelle surprise, surtout pour le modèle « non Pro » d’Apple : DXOMARK a passé à la moulinette les capacités photo et vidéo de l’iPhone 16 standard, et les résultats s’avèrent bien meilleurs qu’attendus, le smartphone d’Apple étant crédité de la note globale de 147 points. Certes, l’iPhone 16 n’est qu’à la 20ème place du classement DXOMARK (mais rappelons encore qu’il s’agit du modèle « non Pro »), mais ces 147 points sont suffisants pour dépasser le score de l’iPhone 15/15 Plus (145 points) et de distancer le Galaxy S24 Ultra (144 points).

DXOMARk note ainsi que « Les photos HDR prises par le mobile sont lumineuses et vibrantes, avec un excellent contraste; les tons de peau dans les photos et les vidéos sont naturels et précis; la fonction zoom est lisse pendant l’aperçu; les détails de prise de vue intérieure sont délicats; l’autofocus est rapide et précis, et peut capturer des images claires dans une variété de scènes. En termes d’enregistrement vidéo, le mobile peut efficacement contrôler le bruit et fournir des performances anti-shake stables. » L’iPhone 16 Pro Max se classe lui à la 4ème place avec un score de 157 points (et 159 poins en performances vidéo, ce qui est le meilleur score de tous les appareils testés).