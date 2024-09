L’une des nouveautés des iPhone 16 et 16 Pro est la présence d’un bouton latéral qui a pour nom « Commande de l’appareil photo » en français. Comme le nom l’indique, il permet de contrôler facilement l’appareil photo. Plusieurs possibilités sont offertes.

Les actions du bouton Commande de l’appareil photo des iPhone 16

Apple explique que le bouton Commande de l’appareil photo des iPhone 16 est conçu pour fonctionner en mode paysage ou portrait, et qu’il a été créé avec un capteur de force et un capteur tactile pour prendre en charge différents gestes.

Voici les actions disponibles :

Appui simple : lancer l’application Appareil photo (ou une application tierce si configurée)

Appui simple quand l’application Appareil photo est ouverte : prendre une photo

Appui maintenu : lancer l’application Appareil photo et débuter un enregistrement vidéo

Pression légère : ouvrir les commandes de réglage du zoom. Cela permettra également de verrouiller la mise au point et l’exposition (à venir cet automne) pour recadrer les photos sans perdre la mise au point.

Double pression légère : sélectionner un autre réglage comme l’exposition ou la profondeur de champ.

Glisser : passer d’un réglage à l’autre et modifier des paramètres tels que le zoom, l’exposition ou la profondeur de champ lorsqu’une commande est sélectionnée.

Un autre avantage est que le bouton Commande de l’appareil photo prend en charge plusieurs fonctionnalités logicielles, signifiant que vous pouvez modifier plusieurs éléments depuis un seul endroit.

Des fonctions arriveront plus tard

Le bouton Commande de l’appareil photo sera utilisable dès le premier jour avec les iPhone 16. Il est toutefois bon de noter que certaines fonctionnalités arriveront plus tard avec une mise à jour d’iOS 18.

En effet, Apple a indiqué qu’il faudra un peu attendre pour le support de la fonction d’intelligence visuelle. Vous pourrez ouvrir l’application Appareil photo et viser un objet pour obtenir des informations à son sujet à l’aide d’un simple appui et en maintenant le doigt appuyé. En pointant l’appareil sur un restaurant, par exemple, vous obtiendrez les horaires et les avis, tandis qu’en pointant l’appareil sur une plante, vous identifierez cette dernière. L’utilisation du contrôle visuel avec un objet comportant une date, tel qu’un prospectus, permet d’ajouter la date à l’application Calendrier.

D’autre part, il y aura un support avec des outils tiers. Par exemple, il sera possible de rechercher un objet sur Google pour l’acheter ou d’utiliser ChatGPT pour résoudre un problème.

Enfin, des réglages permettront aux utilisateurs de modifier la vitesse de double pression et la sensibilité du bouton pour une pression légère.