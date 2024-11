Un brin d’histoire : le retrait des forces américaines d’Afghanistan décidé par Donald Trump et signé par l’administration de Joe Biden en 2021 a plongé le pays et ses habitants dans un véritable chaos. Les Talibans ont pris le pouvoir, et avec eux c’est la fin de toute libre pour les femmes afghanes. Bread & Roses : le combat des femmes Afghanes, un documentaire Apple TV+, raconte la résilience de trois de ces femmes dans cet environnement dramatique, véritable prison à ciel ouvert pour des millions de personnes. Les manifestations publiques de ces femmes, leur volonté absolue de continuer à apprendre à lire et à compter à leurs filles, leurs désirs de femme libre malgré les codes vestimentaires qui les enserre, Bread and Roses raconte tous ces actes de vie, ordinaires dans un pays libre, mais d’un courage inouï dans un Afghanistan où tout écart à la règle peut valoir un châtiment de mort. On rappellera aussi que ce beau documentaire a été présenté au dernier Festival de Cannes.

Bread and Roses est réalisé par Sahra Mani, et l’on note que l’actrice Jennifer Lawrence est co-productrice de ce contenu. A ne pas louper… Bread and Roses est disponible sur Apple TV+.