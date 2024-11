Apple relance sa campagne de don pour le Fonds mondial et le sida en reversant 5 dollars à chaque fois qu’un utilisateur fait un paiement à l’aide d’Apple Pay. L’opération commence ce 29 novembre et se termine le 8 décembre.

Apple s’engage à faire un don jusqu’à 3 millions de dollars au Fonds mondial. Voici ce qu’indique le groupe :

Jusqu’au 8 décembre 2024, Apple reversera 5 dollars pour chaque achat réglé avec Apple Pay sur apple.com, via l’app Apple Store ou dans un Apple Store. Dons limités à un maximum de trois millions de dollars (3 000 000 $). Les dons iront au Fonds mondial pour lutter contre le sida et contribuer au financement de programmes de santé essentiels qui sauvent des vies.

Apple est un partenaire de (RED) qui lutte contre le sida. « Depuis 18 ans, Apple et (RED) s’engagent dans la lutte contre le sida. Et votre soutien compte. Chaque achat (PRODUCT)RED contribue directement au financement du Fonds mondial, qui permet à des millions de personnes de bénéficier de traitements vitaux », indique Apple.

Il est bon de noter que la journée mondiale du sida a lieu le 1er décembre, et ce chaque année. Apple profite généralement de cette journée pour dévoiler quelques statistiques en rapport avec (RED) et fait diverses annonces. On retrouve également des initiatives dans les Apple Store physiques.