Il y a eu une bourde au niveau des iPhone au Royaume-Uni qui ont reçu une alerte météo critique leur informant de températures très élevées. Problème : la température extérieure était de… 4°C. Met Office, le service national britannique de météorologie, a confirmé l’erreur.

@metofficeUK – have a word with @Apple .. their weather app is broken. pic.twitter.com/NDDFRUR9YU

— Georgina Wright (@GeorginaSaysHi) November 28, 2024