Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour assurer le marketing d’un film ! Les acteurs et actrices de la production Apple TV+ Fly Me to the Moon (dont le titre est celui d’une célèbre chanson de Frank Sinatra), s’essayent à la nourriture spatiale dans une vidéo finalement assez distrayante. On peut ainsi voir Channing Tatum, Scarlett Johansson ainsi que les autres membres du casting (exception faite de Woody Harrelson) essayer successivement la nourriture conditionnée spécialement pour les astronautes, et c’est peu dire que les réactions sont très contrastées.



Concernant le film lui-même, on notera qu’il n’est disponible qu’à la vente (et au prix fort) sur l’iTunes Store, chronologie des médias oblige. Pour l’instant, Apple n’a encore jamais proposé l’un de ses films dans son service Apple TV+ après que ce dernier soit sorti en salles, se contentant d’une disponibilité à l’achat et ce même après la période de libération due à la chronologie des médias (le film d’animation Wolfwalkers est ainsi uniquement dispo à la vente). Proprement scandaleux pour les abonnés français au service qui payent le prix fort pour un service très fortement dégradé.

Le pitch : « Fly Me to the Moon est une comédie dramatique, mordante et élégante avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, sur fond de lancement historique d’Apollo 11 par la NASA. Cette mission va faire des étincelles alors que Kelly Jones (Scarlett Johansson), engagée pour redorer l’image de la NASA, vient perturber la tâche déjà difficile du directeur de lancement, Cole Davis (Channing Tatum). Lorsque la Maison Blanche décide que l’échec n’est pas une option, Kelly Jones reçoit l’ordre de mettre en scène un faux alunissage comme plan de secours. Le compte à rebours est lancé. »