Apple TV+ annonce une nouvelle série qui a pour nom Lucky et qui met en scène l’actrice Anya Taylor-Joy. Elle sera également une productrice exécutive du programme.

Une série avec Anya Taylor-Joy sur Apple TV+

Dans Lucky, Anya Taylor-Joy incarne une jeune femme qui a laissé derrière elle la vie criminelle dans laquelle elle a été élevée il y a des années, mais qui doit maintenant embrasser son côté sombre et criminel une dernière fois dans une tentative désespérée d’échapper à son passé. La série est basée sur le roman du même nom de Marissa Stapley.

La série est créée par Jonathan Tropper et produite par Hello Sunshine, la société de production de Reese Witherspoon. « Le Reese’s Book Club a été créé dans le but d’approfondir les liens — avec les histoires, les conteurs et la communauté que nous construisons », a déclaré Reese Witherspoon. « Il est incroyablement gratifiant de pouvoir amplifier ces histoires féminines et leurs auteurs, de voir notre communauté s’y intéresser, puis de les voir prendre une toute nouvelle vie à l’écran. Nous sommes ravis de nous associer à Apple TV+ et à l’incomparable Anya Taylor-Joy, ainsi qu’à notre brillant créateur Jonathan Tropper et à sa merveilleuse co-showrunneuse Cassie Pappas, pour proposer cette série passionnante — basée sur le fantastique roman de Marissa Stapley — aux téléspectateurs du monde entier ».

Il n’y a pas encore une date de sortie pour la série Lucky sur Apple TV+. Il n’y a pas non plus d’information sur le casting, si ce n’est la présence d’Anya Taylor-Joy dans le rôle principal. Le service de streaming précise toutefois qu’il y s’agit d’une minisérie. Il faut comprendre par là qu’il y aura (normalement) qu’une seule saison.

Pour rappel, Apple TV+ a précédemment obtenu les droits pour The Gorge, un film avec là encore Anya Taylor-Joy et Miles Teller. Il sera disponible en 2025.