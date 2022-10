C’est Apple TV+ qui diffusera le film The Gorge, le service de streaming a obtenu les droits. Selon Deadline, la plateforme s’est fortement intéressée au projet une fois que le rôle féminin a été trouvé.

The Gorge mettra en scène Miles Teller. L’acteur a tourné dans plusieurs films, les deux derniers en date étant Spiderhead sur Netflix et Top Gun : Maverick. Il sera aux côtés d’Anya Taylor-Joy, qui a notamment joué dans les séries Le Jeu de la dame et Peaky Blinders, ainsi que dans les films Split, Glass ou encore Last Night in Soho. Elle sera également la voix de la princesse Peach dans le film Super Mario Bros.

Les détails sur le scénario ne sont pas divulgués, si ce n’est qu’il s’agit d’une histoire d’amour pleine d’action et de mélange de genres. Il n’y a pas non plus d’informations sur le reste du casting ni sur la date de sortie.

Le film sera réalisé par Scott Derrickson, avec un scénario de Zach Dean. Miles Teller sera également un producteur exécutif, en plus d’être acteur. Le film vient du studio Skydance, avec qui Apple à un partenariat pour avoir plusieurs programmes prévus pour sa plateforme de streaming.

The Gorge rejoindra d’autres films sur Apple TV+ comme The Greatest Beer Run Ever avec Zac Efron, qui est déjà disponible. Il y aura aussi Ghosted, un film d’action-aventure romantique avec Chris Evans et Ana de Armas, et The Family Plan, la nouvelle comédie d’action avec Mark Wahlberg.