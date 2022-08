Apple TV+ va proposer un nouveau en streaming, ce sera The Family Plan avec Mark Wahlberg dans le rôle principal. Le long-métrage vient de Skydance Media, un studio qui a un partenariat avec la plateforme de streaming d’Apple pour proposer du contenu sur plusieurs années.

The Family Plan raconte l’histoire d’un père de famille de banlieue qui doit prendre sa famille en fuite lorsque son passé le rattrape. Il n’y a aucune autre information pour le moment (casting, date de sortie, etc).

Stephen Levinson du studio Municipal Pictures et Mark Wahlberg produiront avec David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de Skydance Media. Le scénariste est David Coggeshall et le réalisateur du film est Simon Cellan. Ce dernier connaît déjà Mark Wahlberg puisque les deux ont travaillé ensemble sur le film Arthur the King (qui se veut actuellement en post-production).

The Family Plan fait suite à l’acquisition par Apple du film Dallas Sting, produit par Skydance, avec Matthew McConaughey dans le rôle principal. En ce qui concerne les films prévus dans le cadre du partenariat entre Apple et Skydance Media, The Greatest Beer Run Ever est le prochain sur la liste. Réalisé par Peter Farrelly, il met en vedette Zac Efron et Russell Crowe, et sortira le 30 septembre après sa première mondiale au Festival du film de Toronto. Il y a aussi Ghosted, une aventure d’action romantique très conceptuelle avec Chris Evans et Ana de Armas, et réalisé par Dexter Fletcher.