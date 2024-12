Un employé d’Apple, Amar Bhakta, a déposé une plainte contre son employeur, l’accusant de violations des droits des travailleurs en Californie. Selon la plainte, Apple aurait mis en place des pratiques oppressives et invasives, allant de la surveillance constante des employés à des restrictions sévères sur leur liberté d’expression et leurs droits à la confidentialité.

Amar Bhakta, responsable de la technologie publicitaire chez Apple depuis juillet 2020, accuse l’entreprise d’avoir interdit toute mention de son expérience professionnelle dans des podcasts ou sur LinkedIn. Selon lui, la société impose des règles strictes empêchant les employés de partager leurs réalisations professionnelles et leurs compétences acquises au sein d’Apple, ce qui nuirait à leur capacité à évoluer ou à trouver de nouvelles opportunités ailleurs. L’entreprise aurait également interdit à ses employés de discuter de problèmes internes tels que le harcèlement ou la discrimination.

Le problème s’étend au-delà de la simple question de la liberté d’expression. La plainte soulève aussi la question de la vie privée. Amar Bhakta dénonce l’utilisation des appareils Apple à des fins de surveillance. Les employés seraient soumis à une surveillance vidéo, électronique et physique, même lorsqu’ils ne sont pas en service. De plus, Apple aurait accès aux données personnelles des employés, y compris lorsqu’ils utilisent leurs propres appareils, à travers des outils comme iCloud et des VPN installés sur leurs téléphones personnels.

La plainte vise à obtenir des dommages et intérêts pour les violations du Code du travail californien ainsi qu’une injonction appropriée pour protéger les employés d’Apple en Californie contre de futures violations.