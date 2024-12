Beats, qui appartient à Apple, a participé à la journée mondiale de lutte contre le sida en annonçant une édition (PRODUCT)RED de son casque Solo 4. Il y a toutefois un problème : vous ne pouvez pas l’acheter.

Beats a fait équipe avec le designer britannique-nigérian Yinka Ilori MBE, un artiste en pleine ascension réputé pour son style imaginatif, qui s’inspire fortement des influences de son héritage culturel. Ensemble, ils ont créé un emballage en édition limitée pour le casque Beats Solo 4 rouge (BEATS)RED.

Mais comme dit précédemment, il n’est pas possible de l’acheter. La création de ce modèle a pour vocation de faire connaître davantage la cause et ainsi pousser davantage de personnes à faire des dons pour la lutte contre le sida.

To mark our long partnership with (RED) and continue supporting their mission, we created these custom Beats Solo 4 headphones.

As part of the collaboration, artist and designer @YinkaIlori_ brings his bold and kaleidoscopic approach to exclusive special-edition packaging. pic.twitter.com/dhJnqTNgai

— Beats by Dre (@beatsbydre) December 1, 2024