Apple annonce que le Vision Pro sera disponible à l’achat à Taïwan à compter du 17 décembre, avec les précommandes qui débuteront le 5 décembre à 9 heures du matin sur place.

L’Apple Store en ligne pour Taïwan est déjà à jour avec la possibilité de configurer le Vision Pro, notamment avec les inserts ZEISS. C’est un élément essentiel pour ceux qui ont des problèmes de vue, afin de pouvoir utiliser le casque de réalité mixte avec des verres avec la correction nécessaire.

À l’instar des autres pays, il sera possible d’essayer le casque dans les Apple Store. Des sessions de 30 minutes seront disponibles dans les deux Apple Store qui sont situés dans la capitale, à savoir Taipei.

Taïwan va ainsi devenir le 13e pays/région où l’Apple Vision Pro sera disponible. Après le lancement aux États-Unis en février, la disponibilité a été étendue à l’Australie, au Canada, à la France, à l’Allemagne, au Royaume-Uni, à la Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour en juin et juillet. Les derniers ajouts avant l’annonce d’aujourd’hui étaient la Corée du Sud et les Émirats arabes unis il y a quelques semaines.

Dans le cas de la France, le prix du casque est de 3 999 euros. Et encore, c’est le premier prix. On peut monter plus haut selon les options choisies.