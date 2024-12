Lors de la conférence annuelle AWS Reinvent, Apple a révélé l’utilisation des puces d’intelligence artificielle personnalisées d’Amazon Web Services (AWS) pour des services tels que la recherche. Cette annonce est une rare occasion où Apple confirme publiquement une collaboration avec un fournisseur, en l’occurrence AWS. Benoit Dupin, responsable de l’apprentissage automatique et de l’IA chez Apple, a pris la parole pour détailler l’utilisation des services cloud d’Amazon par la société.

Apple utilise les puces Trainium et Graviton d’Amazon depuis plus de dix ans pour des services comme Siri, Apple Plans et Apple Music. Selon Benoît Dupin, ces puces ont permis un gain d’efficacité de 40% pour le traitement des requêtes de recherche. Une avancée significative pour Apple qui cherche à optimiser ses services basés sur le cloud.

Benoît Dupin a également évoqué le test de la nouvelle puce Trainium2 d’Amazon pour former ses modèles IA (Apple Intelligence), une approche qui pourrait offrir des gains d’efficacité pouvant atteindre 50% par rapport aux solutions actuelles.

Cette décision est d’autant plus intéressante qu’Apple a jusqu’à présent privilégié ses propres puces pour l’IA, notamment les puces M utilisées pour le traitement local sur ses appareils comme l’iPhone et le Mac. Cependant, cette évolution vers l’utilisation des puces d’Amazon pour certaines étapes de l’entraînement des modèles pourrait signaler une diversification stratégique dans le domaine de l’IA.

En parallèle, Apple continue d’investir dans des solutions cloud concurrentes, telles que Google Cloud, pour entraîner certains de ses services IA, comme Apple Intelligence qui alimente des fonctionnalités comme la génération de résumés de notifications ou la réécriture d’e-mails.