Comme prévu, le jeu Prince of Persia : Lost Crown d’Ubisoft est désormais disponible à l’achat sur macOS. Le titre est à retrouver sur le Mac App Store. Cette fin d’année devait aussi voir arriver Assassin’s Creed Shadows sur Mac, mais le jeu a finalement été reporté à 2025.

Les joueurs incarnent Sargon, le plus jeune membre d’un groupe de guerriers d’élite appelé les Immortels. Lorsque le prince Ghassan est kidnappé, Sargon et le reste des Immortels doivent le retrouver dans le mystérieux Mont Qaf. Alors que Sargon s’enfonce dans un monde rempli d’ennemis hostiles, il débloquera de nouveaux pouvoirs temporels, découvrira des secrets et maîtrisera le parkour et les combats rapides pour affronter les créatures monstrueuses du Mont Qaf et sauver le prince Ghassan.

Selon les premiers retours des joueurs, le jeu est capé à 60 FPS sur Mac. Même si vous avez un Mac très puissant, le titre n’ira pas au-delà des 60 FPS. D’ailleurs, les retours indiquent que la puce graphique (GPU) est à peine utilisée. Ubisoft pourrait donc faire le nécessaire avec une mise à jour pour proposer une expérience encore plus fluide.

Prince of Persia : Lost Crown est disponible sur le Mac App Store au prix de 19,99€. Il pèse 25,3 Go et nécessite un Mac Apple Silicon (puces M1, M2, M3, M4 et leurs variantes). Vous n’y avez pas le droit si vous avez un Mac avec un processeur Intel.