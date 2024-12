La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a validé une décision qui pourrait marquer la fin d’un procès intenté contre Apple, concernant iCloud et le stockage gratuit de 5 Go.

Selon le verdict, la plainte des utilisateurs, qui accusaient Apple de les avoir induits en erreur sur l’utilisation de l’espace gratuit de 5 Go, a été rejetée. Cette décision confirme celle du tribunal de district de Californie du Nord, datant de mai 2022.

Les plaignants affirmaient qu’Apple avait trompé ses clients en leur laissant croire qu’il était facile de maintenir leur utilisation sous le seuil des 5 Go, uniquement pour les pousser ensuite à souscrire à des forfaits payants. Ces derniers vont de 0,99€/mois pour 50 Go à 59,99€/mois pour 12 To. Les juges ont cependant estimé que les plaignants n’avaient pas démontré que les utilisateurs étaient inévitablement contraints de payer pour un stockage supplémentaire, d’autant que certains d’entre eux étaient toujours dans la limite des 5 Go gratuits.

Dans son jugement, la Cour a rappelé que les utilisateurs peuvent désactiver iCloud à tout moment et qu’ils ont la possibilité de gérer leur stockage de manière autonome. Cette victoire d’Apple met fin à une affaire judiciaire, bien que d’autres actions en justice soient toujours en cours aux États-Unis et au Royaume-Uni, liées à la même question du stockage gratuit limité à 5 Go.

Depuis le lancement d’iCloud en 2011, ce modèle a toujours été controversé. En 2024, la quantité de stockage gratuite paraît de plus en plus insuffisante face à l’augmentation des besoins des utilisateurs, et les critiques persistent sur le manque d’adaptabilité d’Apple à cette réalité.