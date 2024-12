Il était forcément très attendu par les nombreux amateurs de la franchise : le remake de Resident Evil 2 de Capcom est désormais disponible sur iPhone, iPad et Mac (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Mac). Il s’agit du quatrième titre de la franchise à débouler sur iOS, iPadOS et macOS, après le remake de Resident Evil 4, Resident Evil Village et Resident Evil VII. Le titre est téléchargeable gratuitement mais il faudra en passer par un achat intégré de 9,99 euros pour avancer dans le jeu (+1,99 euro pour les récompenses intégrées), ce qui correspond à une réduction temporaire de 75% sur le prix initial. A partir du 8 janvier, Resident Evil 2 Remake sera en effet proposé à 39,99 euros. Il faut donc en profiter sans tarder… A noter qu’un achat sur une plateforme donnée (iPhone, iPad ou Mac) donne accès au jeu sur toutes les autres plateformes.



Resident Evil 2 remake nécessite un iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs (oui, c’est rude), ou un iPad ou Mac équipé au moins d’une puce M1. La sauvegarde cross-save est assurée entre tous ces appareils (une partie commencée sur iPad pourra être continuée sur Mac, et vice et versa). Enfin, il faudra faire de la place sur son appareil puisque le jeu pèse pas moins de 31 Go, sachant qu’il faudra en plus deux fois cette place disponible lors de la première installation.