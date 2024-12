Apple a opéré à plusieurs augmentations de prix pour iCloud+ au fil des mois, et ce dans 10 pays. Heureusement pour les Français, la France n’a pas été concernée.

La hausse de prix pour iCloud+ a concerné le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Indonésie, la Turquie, le Pakistan, le Nigeria, l’Égypte, la Tanzanie et les Philippines. La hausse tarifaire a varié selon les régions. Au Japon par exemple, elle fut de 15% environ.

Comme le souligne MacRumors, les monnaies locales de la plupart des pays concernés ont baissé par rapport au dollar américain au cours des dernières années, ce qui explique probablement les augmentations de prix.

Pour rappel, iCloud+ propose une expérience améliorée d’iCloud avec des offres payantes. On retrouve entre 50 Go et 12 To de stockage, le relais privé iCloud pour préserver la confidentialité de votre historique de navigation sur Safari, la fonction pour masquer votre véritable adresse e‑mail, la possibilité d’attribuer un nom de domaine personnalisé à votre adresse e‑mail iCloud, le système de vidéo sécurisée HomeKit ou encore le partage familial.

En France, les abonnements sont de 50 Go (0,99€/mois), 200 Go (2,99€/mois), 2 To (9,99€/mois), 6 To (29,99€/mois) et 12 To (59,99€/mois). Il existe aussi la formule gratuite d’iCloud, mais elle se limite à la synchronisation des appareils et à seulement 5 Go d’espace de stockage. Toutes les autres fonctions évoquées auparavant nécessitent un abonnement payant.