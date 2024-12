Popular Science, un magazine américain de vulgarisation scientifique, a choisi l’Apple Vision Pro comme l’innovation de l’année. Le casque de réalité mixte arrive à la première place du top 50.

Voici comment Popular Science, aussi connu sous le nom PopSci, parle de l’Apple Vision Pro :

Du point de vue matériel, ce casque offre un écran de 23 millions de pixels, ce qui permet d’obtenir une qualité supérieure à 4K pour chaque œil. Il s’agit d’un véritable produit de réalité augmentée, ce qui signifie que des caméras externes proposent à l’écran une vue en temps réel du monde extérieur. Des écrans virtuels, des plateaux de jeu en réalité augmentée et d’autres artefacts numériques s’intègrent parfaitement à votre vision du monde réel. C’est une véritable secousse que d’enlever le casque et de voir le monde réel dépourvu d’interface utilisateur flottante. Il n’y a pas de manettes à utiliser, de boutons à presser ou d’autres obstacles entre l’utilisateur et l’espace augmenté.

Bien que des casques de réalité augmentée aient déjà existé, celui-ci reçoit notre prix en raison du potentiel qu’il présente. Il s’inscrit dans le cadre du plan matériel global d’Apple. Les nouveaux capteurs photo de l’iPhone sont spécialement conçus pour filmer des vidéos spatiales destinées à être utilisées dans la réalité augmentée. Les applications familières peuvent offrir des expériences augmentées spécialement conçues pour les casques. Nous nous attendons à ce que la prochaine version du matériel fasse l’impasse sur l’image effrayante de vos yeux qui s’affiche sur l’écran extérieur. Néanmoins, nous sommes curieux de voir ce qu’Apple fera ensuite, car un prix abordable pour une expérience comme celle-ci pourrait véritablement changer la donne.