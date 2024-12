Apple Vision Pro élargit encore ses possibilités avec le lancement de Spatial Analogue, une nouvelle application conçue spécialement pour les workflows de design immersif en 3D. Développée par Spatial, l’application est présentée comme la première plateforme collaborative dédiée à l’Apple Vision Pro, permettant aux designers de visualiser et de prototyper leurs idées dans un environnement 3D entièrement immersif. Parmi les fonctionnalités clés de l’app figurent la collaboration en temps réel, qui permet aux équipes de travailler de manière sécurisée à distance, ainsi que des outils pour examiner et prototyper sans compétences en codage. Cette approche innovante vise à simplifier des workflows traditionnellement complexes.

Analogue s’accompagne aussi d’une sélection de scènes conçues pour des domaines professionnels spécifiques, notamment l’automobile, la visualisation spatiale et le design produit. Y figurent ainsi un Auto Dash Layout pour les designers automobiles, un Vision Theater pour la visualisation spatiale et une Conference Collab Room pour les revues de produits. Avec des fonctionnalités telles que les revues de design en temps réel, les tests de variations d’actifs et la création de points de vue multiples pour des analyses détaillées, Analogue promet d’améliorer l’efficacité collaborative et la créativité des équipes.

Spatial prévoit également de lancer en 2025 Analogue Designer, un outil natif pour visionOS avec prise en charge d’OpenUSD afin de s’intégrer facilement dans les workflows 3D existants. Spatial Analogue est disponible dès maintenant pour les utilisateurs de Vision Pro.