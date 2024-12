Apple aurait pris la décision d’arrêter le développement du M4 Extreme, un nouveau processeur hautes performances pour ses Mac, selon The Information. Le projet, qui consistait à assembler quatre puces plus petites pour créer une architecture plus puissante, a été annulé afin de libérer des ressources pour un autre projet : la création d’une puce dédiée aux serveurs d’intelligence artificielle.

Cet abandon de la puce M4 Extreme, qui aurait été une version quadruplée de la puce M4 Max, n’est pas une nouveauté. En effet, Apple avait déjà envisagé un processeur similaire (M2 Extreme) dans le passé, avant de l’annuler. Aujourd’hui, avec le renoncement à cette version, il semble que l’idée d’un processeur M4 Extreme ne verra pas non plus le jour, du moins à court terme.

La puce M4 Extreme aurait été destinée au Mac Pro, le plus haut de gamme des ordinateurs chez Apple. Elle aurait proposé des performances encore supérieures à celles de la future M4 Ultra, attendue dans les nouveaux Mac Studio et Mac Pro pour 2025. Avec des spécifications de haut niveau, incluant jusqu’à 64 cœurs de CPU (processeur) et 160 cœurs de GPU (graphique), cette puce aurait permis d’avoir des performances suffisantes pour les utilisateurs professionnels et les créateurs de contenu.

Cependant, bien que la puce M4 Extreme soit actuellement mise de côté, Apple semble toujours intéressé par ce type de processeur ultra-puissant. Peut-être que ce projet reviendra dans une future génération de puces, comme la M5.