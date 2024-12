On n’arrête plus Apple TV+, qui désormais multiplie les annonces sur une même journée. La service de streaming d’Apple vient d’annoncer l’acquisition des droits de diffusion de Love You to Death (A muerte), une comédie romantique espagnole en sept épisodes réalisée par Dani de la Orden et produite par Atresmedia TV. La série raconte l’histoire de Raúl (Joan Amargós), un homme prudent souffrant d’une maladie cardiaque, et Marta (Verónica Echegui), une femme enceinte libre d’esprit, qui se retrouvent après avoir été des amis d’enfance. À travers leur relation en constante évolution, Raúl et Marta explorent les questions de l’amour, de l’engagement et du destin— Marta luttant contre sa peur de l’engagement et Raúl espérant de son côté trouver l’amour de sa vie.

Le casting Paula Malia (Valeria), Cristian Valencia (Barcelona Christmas Night), Claudia Melo (To Love Is Forever), Roger Coma (Grand Hotel), Joan Solé (Cardo), Julián Villagrán (The Snow Girl) et David Bagés (The Last Night at Tremore Beach).

Love You to Death sera lancée mondialement sur Apple TV+ le 5 février 2025, les deux premiers épisodes étant disponibles ce même jour. Ceux qui préfèrent « bingewatcher » la série, n’auront qu’à attendre le 12 mars 2025 pour visionner la série dans son entier.