Blackmagic fait savoir que sa caméra URSA Cine Immersive, capable de filmer des vidéos immersives pour l’Apple Vision Pro, est désormais disponible à la précommande. Le prix est de 30 000 dollars (29 995 dollars pour être précis) et les premières livraisons se feront au cours du premier trimestre de 2025.

La caméra URSA Cine Immersive de Blackmagic a été annoncée en juin, mais les précommandes n’étaient pas disponibles jusqu’à présent.

La caméra est dotée d’un système d’objectif 3D stéréoscopique personnalisé avec deux capteurs 8K. Elle est capable de capturer un vidéo à 90 images par seconde avec un champ de vision de 180 degrés et la prise en charge de l’audio spatial. Le contenu capturé présente une définition de 8 160 x 7 200 pixels par œil et une plage dynamique de 16 arrêts pour la précision des détails et des couleurs dans chaque image.

Il y a également deux écrans tactiles de 5 pouces supportant le HDR, ainsi qu’un écran de contrôle externe qui se veut LCD. Au niveau de la connectivité, on retrouve notamment une sortie 12G-SDI, un port Ethernet de 10 Gb/s, un port USB-C et des ports audio XLR, ainsi qu’un connecteur Lemo à 8 broches pour l’alimentation. Enfin, un module de stockage de 8 To est inclus, capable de stocker environ 2 heures de vidéos stéréoscopiques 8K enregistrées en Blackmagic RAW.

Bien sûr, la caméra URSA Cine Immersive s’adresse plus aux professionnels qu’au grand public. Malgré tout, si le produit vous intéresse, vous pouvez le précommander dès maintenant sur le site de Blackmagic.