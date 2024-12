Apple est sur le point de convaincre l’Indonésie de lever l’interdiction de la vente des iPhone 16, une décision qui pourrait marquer un tournant dans les relations commerciales entre les deux parties.

Après plusieurs mois de négociations, le président indonésien, Prabowo Subianto, a donné son feu vert pour accepter une proposition d’investissement d’un milliard de dollars de la part d’Apple, rapporte Bloomberg.

L’interdiction, qui a été imposée le mois dernier, faisait suite au non-respect par Apple des exigences locales de contenu pour les smartphones. Cependant, le gouvernement indonésien a revu sa position après avoir été informé des plans d’Apple, notamment d’un investissement substantiel dans le pays. Cette décision intervient après une réunion au cours de laquelle Prabowo Subianto a donné son aval à l’offre d’Apple, insistant également sur l’importance d’attirer davantage d’investissements étrangers pour soutenir l’économie locale.

Le plan d’Apple inclut la construction de plusieurs usines en Indonésie. L’une des premières installations sera située à Batam, une île bénéficiant d’un statut de zone de libre-échange, et produira des AirTags. Ce site devrait créer environ 1 000 emplois au départ et contribuer à hauteur de 20% de la production mondiale d’AirTags. Une autre usine serait construite à Bandung, pour la fabrication d’accessoires et le financement de programmes éducatifs visant à former des étudiants aux compétences technologiques, comme la programmation.

Cet accord représente un potentiel avantage stratégique pour l’Indonésie, désireuse d’attirer davantage de sociétés étrangères. Toutefois, la levée de l’interdiction des iPhone pourrait aussi soulever des inquiétudes parmi d’autres entreprises, craignant des pressions similaires de la part du gouvernement indonésien pour développer des opérations locales.