Marques Brownlee (MKBHD), le plus gros YouTubeur tech au niveau des abonnés, a dévoilé ses Smartphone Awards 2024 et révèle avoir choisi les iPhone 16 et 16 Pro pour deux catégories : meilleur petit smartphone et meilleure caméra.

L’iPhone 16 remporte le prix du meilleur petit smartphone de 2024

La définition d’un petit téléphone a beaucoup changé ces dernières années car de nombreuses entreprises ont abandonné les téléphones qui sont réellement de petite taille, y compris Apple, comme l’explique MKBHD. Il n’y a pas un modèle mini pour les iPhone 16.

Bien que l’iPhone 16 dispose d’un écran de 6,1 pouces, sa taille est considérée comme relativement petite selon les normes actuelles. MKBHD salue la façon dont Apple a amélioré le modèle de base de cette année en y ajoutant de nombreuses fonctionnalités de la gamme Pro, tout en conservant un téléphone relativement petit et léger.

L’iPhone 16 propose la meilleure caméra

Dans le même temps, Marques Brownlee a choisi l’iPhone 16 Pro comme le meilleur smartphone de 2024 au niveau de la caméra. Le YouTubeur reconnaît qu’il y a des smartphones avec de meilleurs capteurs, dont le Vivo X200 Pro. Cependant, il estime que l’iPhone 16 Pro se distingue par son ensemble, en particulier pour l’enregistrement vidéo.

Mais le prix du meilleur smartphone est attribué au Galaxy S24 Ultra de Samsung et non à un iPhone 16. Selon MKBHD, le smartphone de Samsung coche de nombreuses cases, dont un bon écran, une bonne autonomie, de bons capteurs photo et plus encore. C’est le smartphone qu’il a le plus utilisé cette année.

Voici le classement des Smartphone Awards 2024 :