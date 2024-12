En 2024, l’Apple Vision Pro fait son entrée sur le marché des casques de réalité virtuelle (VR) et mixte (MR). Bien qu’il n’ait pas encore connu les succès d’autres produits Apple, le Vision Pro a réussi à se tailler une part de marché de 5%, se positionnant comme le troisième acteur selon le cabinet TrendForce.

Toutefois, ses ventes n’ont pas atteint les niveaux escomptés, en grande partie en raison de son prix élevé et de l’absence d’applications suffisamment diversifiées. Les estimations parlent de 500 000 exemplaires.

L’Apple Vision Pro est très loin des Meta Quest

Le Vision Pro a été conçu non seulement pour le divertissement, mais aussi pour répondre aux besoins de productivité, avec des applications destinées à la gestion de documents, aux réunions virtuelles, et même à des usages avancés dans des domaines tels que la santé et l’éducation. Ce passage d’un rôle de simple accessoire de divertissement à celui d’un outil multifonctionnel pourrait bien redéfinir l’avenir de la réalité virtuelle et de la réalité mixte, incitant d’autres marques à réévaluer la manière dont elles conçoivent leurs appareils.

Cependant, malgré l’innovation, le Vision Pro rencontre un obstacle majeur : son prix élevé à 3 999 euros. Nous sommes à une époque où les consommateurs privilégient des appareils plus abordables.

Justement, la première place est occupée par Meta avec une part de marché de 73% grâce à ses casques Quest. Le principal moteur de la croissance est le Quest 3S qui a contribué à une augmentation des livraisons de 11% en glissement annuel. Le Meta Quest 3S coûte 329,99 euros, soit 12 fois moins que l’Apple Vision Pro. Certes, le casque d’Apple est davantage premium que le modèle de Meta, mais cela semble satisfaire à beaucoup de personnes.

De plus, Sony fait mieux que l’Apple Vision Pro avec une part de 9% grâce au PlayStation VR2, ce qui lui permet d’être à la deuxième place.