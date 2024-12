Apple TV+ a décidé de mettre un terme à Sunny, sa série qui se déroule au Japon avec Rashida Jones et un robot. Elle n’aura donc connu qu’une seule saison, comme le révèle TVLine.

La raison exacte de l’arrêt n’est pas dévoilée, mais on peut se douter qu’il s’agit d’un problème au niveau de l’audience. Il n’y a certainement pas eu assez de spectateurs, d’où l’abandon par Apple TV+. C’est en tout cas décevant pour ceux qui suivaient, puisque la saison se termine sur un cliffhanger.

Sunny, qui a débuté en juillet, met en vedette Rashida Jones dans le rôle de Suzie, une Américaine vivant à Kyoto au Japon, dont la vie est bouleversée lorsque son mari et son fils disparaissent dans un mystérieux accident d’avion. En guise de consolation, elle reçoit Sunny, l’un des nouveaux robots domestiques fabriqués par la société d’électronique de son mari. Au début, Suzie s’oppose aux tentatives de Sunny de combler le vide dans sa vie, mais ils développent peu à peu une amitié inattendue. Ensemble, ils découvrent la sombre vérité sur ce qui est réellement arrivé à la famille de Suzie et se retrouvent dangereusement mêlés à un monde dont Suzie n’a jamais soupçonné l’existence.

Outre Rashida Jones, le casting comprend Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, YOU, annie the clumsy et Jun Kunimura. La production est assurée par A24. Rashida Jones fait également office de productrice exécutive, en plus d’être l’actrice principale.