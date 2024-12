(RED) annonce que la récente campagne d’Apple en lien avec les paiements Apple Pay et la journée mondiale de lutte contre le sida a permis de récolter 3 millions de dollars.

Apple avait relancé sa campagne de don pour le Fonds mondial et le sida en reversant 5 dollars à chaque fois qu’un utilisateur faisait un paiement à l’aide d’Apple Pay. L’opération a eu lieu entre le 29 novembre et le 8 décembre. L’entreprise avait ajouté que sa limite de dons serait de 3 millions de dollars. La limite a été atteinte comme nous pouvons le voir aujourd’hui.

« Apple a fait don de 5 $ pour chaque achat Apple Pay effectué chez Apple entre le 29 novembre et le 8 décembre, récoltant ainsi un total de 3 millions de dollars pour le Fonds mondial ! Merci à Apple et à ses clients d’avoir franchi cette étape incroyable, et d’avoir contribué à fournir des soins de santé vitaux à des communautés vulnérables », indique RED dans un message sur X (ex-Twitter).

Apple soutient le Fonds mondial depuis 18 ans grâce à son partenariat avec (RED), cofondée par Bono, le chanteur de U2. Le fabricant propose certains produits dans une couleur rouge (PRODUCT)RED, et une partie des recettes de chacun de ces produits vendus par Apple est reversée au Fonds mondial. La société a déclaré avoir collecté plus de 250 millions de dollars à ce jour.