Apple dit qu’iPadOS 18 nécessite au minimum l’iPad 7, mais un bidouilleur a réussi à installer le système d’exploitation sur l’iPad 6. Officiellement, la dernière mise à jour pour ce modèle de tablette est iPadOS 17.7.3.

Nick Chan, un développeur de l’outil de jailbreak Palera1n, a partagé une capture d’écran sur X (ex-Twitter) où il montre son iPad 6 qui tourne sous iPadOS 18. On peut voir la section « Informations » de l’application Réglages et plus exactement qu’il s’agit du numéro de modèle A1893. Cela correspond à l’iPad de 6e génération dans sa variante Wi-Fi.

iPadOS 18.0 on iPad 6 (with help from @mineekdev) pic.twitter.com/njV7aZA2aa — Nick Chan (@riscv64@procursus.social) (@riscv64) December 23, 2024

L’iPad de 6e génération ne supporte pas officiellement iPadOS 18, mais avec sa puce A10 Fusion, il dispose du même processeur que l’iPad de 7e génération. Cela signifie que la plupart (sinon tous) des pilotes pour l’appareil plus récent devraient être rétrocompatibles avec son prédécesseur. Cela n’est pas encore confirmé à l’heure actuelle, cependant.

Il n’y a pas plus de détails pour l’instant. Nick Chan ne dit pas ce qu’il a dû bidouiller pour installer iPadOS 18 sur l’iPad non compatible, tout comme il ne précise pas si la méthode va être rendue publique.

Il sera intéressant de voir ce qui ressortira de cette démonstration, qu’il s’agisse de recherches supplémentaires sur la viabilité pour d’autres appareils ou d’un moyen pour le grand public d’avoir la même expérience. Après tout, ce n’est pas tous les jours que l’on voit de telles réalisations.