Certaines personnes ont reçu un iPhone ou un iPad comme cadeau de Noël et ont naturellement lancé l’App Store pour télécharger des applications. Mais quelles ont été les plus populaires cette année ?

Grosse présence des réseaux sociaux sur l’App Store à Noël

En France, ce sont les applications des réseaux sociaux qui ont été les plus populaires sur l’App Store pour Noël. C’est ChatGPT qui occupe la première place du classement pour les applications gratuites. L’intelligence artificielle d’OpenAI a donc attiré beaucoup monde, ce qui peut se comprendre au vu de ses fonctionnalités. Mais il s’agit de la seule application d’IA dans le top 10. Il faut aller chercher à la 35e place pour découvrir une autre application d’IA. Il s’agit en l’occurrence de Gemini (Google).

On retrouve Snapchat à la deuxième place. TikTok vient conclure le podium avec sa troisième place. YouTube arrive derrière, ainsi que WhatsApp, Instagram, Google Chrome et Spotify. À la 9e place, on retrouve WePlay. C’est le seul jeu du top 10. L’application de Google vient boucler le classement des 10 applications les plus téléchargées en ce moment.

Concernant les réseaux sociaux, on peut noter qu’il y a deux absents notables : Facebook et X (ex-Twitter). Le premier est seulement à la 18e place. On sent qu’il est de plus en plus délaissé, surtout quand on sait qu’il était premier il y a quelques années à la période de Noël. Quant au réseau social d’Elon Musk, il est à la 66e place.

Une autre surprise concerne les applications de services de streaming, qui ne sont pas si bien classées que ça pour Noël. Netflix est 13e, Amazon Prime Video est 38e et Disney+ est 49e.

Enfin, on peut noter qu’il y a seulement 1 seule application Apple dans le top… 100. Il s’agit de Shazam à la 44e place. Shazam appartient à Apple depuis son rachat il y a quelques années.