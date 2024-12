Apple propose l’application « Migrer vers iOS » qui permet aux utilisateurs d’Android de transférer leurs données vers un iPhone. Et il y a visiblement eu plusieurs iPhone pour les Français à Noël, puisque l’application est bien classée.

Le Play Store, l’équivalent de l’App Store de Google sur Android, montre que « Migrer vers iOS » est la 6e application gratuite la plus téléchargée en cette période de Noël. On notera également la présence de l’application Samsung Smart Switch Mobile, qui elle aussi permet de faire un transfert de données entre smartphones.

Combien y a-t-il eu de téléchargement pour l’application d’Apple ? Il est malheureusement impossible de répondre à cette question, Google ne disant rien à ce sujet. La société se contente d’indiquer que l’application a connu plus de 100 millions de téléchargements depuis son lancement il y a plusieurs années de cela.

Qu’en est-il des autres pays ? Aux États-Unis, par exemple, l’application est à la 40e place. C’est moins notable qu’en France, c’est certain. Malgré tout, c’est loin d’être mauvais, surtout quand on sait que le marché américain est déjà très marqué par les iPhone. C’est moins le cas en Europe où les smartphones Android sont plus forts en parts de marché.

L’application « Migrer vers iOS » permet de transférer, les contacts, l’historique des messages, les photos et vidéos, les comptes de messagerie, les calendriers et même les contenus WhatsApp. Elle est disponible gratuitement au téléchargement sur le Play Store. Vous pouvez faire le transfert d’Android vers iOS avec un câble ou sans fil.