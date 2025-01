Apple a décidé de publier un communiqué concernant Siri et plus exactement le respect de la vie privée des utilisateurs. Cela intervient quelques jours après l’affaire des écoutes de Siri où la société a accepté de verser 95 millions de dollars.

Apple indique notamment :

Chez Apple, nous nous engageons à protéger les données des utilisateurs, et nos produits et fonctionnalités sont conçus dès le départ avec des technologies et des techniques innovantes en matière de protection de la vie privée. La protection de la vie privée est un élément fondamental du processus de conception, fondé sur des principes tels que la minimisation des données, l’intelligence sur l’appareil, la transparence et le contrôle, ainsi que de solides protections de sécurité qui s’associent pour offrir aux utilisateurs des expériences incroyables et une grande tranquillité d’esprit. Ces principes s’appliquent à tous nos produits et services, y compris Siri, qui a été conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs et qui est l’assistant numérique le plus confidentiel.

Apple n’a jamais utilisé les données de Siri pour établir des profils marketing, ne les a jamais mises à disposition pour la publicité et ne les a jamais vendues à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Nous développons constamment des technologies pour rendre Siri encore plus privé, et nous continuerons à le faire.