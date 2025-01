Les nouvelles puces Ryzen AI Max d’AMD constituent une avancée qui rappelle les puces Apple Silicon des Mac. Elles combinent en effet le processeur (CPU), la puce graphique (GPU) et la mémoire unifiée.

AMD remercie (en partie) Apple pour ses Ryzen AI Max

Pour Joe Macri, vice-président d’AMD, cette approche n’est pas inspirée d’Apple : « Nous construisions des APU [quand le CPU et le GPU sont sur une seule puce] alors qu’Apple utilisait des GPU dédiés. Ils utilisaient nos GPU dédiés. Je ne crédite donc pas Apple d’avoir eu l’idée », a-t-il expliqué.

Néanmoins, Joe Macri reconnaît que l’impact d’Apple a été déterminant pour la création des Ryzen AI Max. Apple a en effet prouvé que l’absence d’un GPU dédié ne freinait pas la demande pour des machines puissantes. « Beaucoup dans l’industrie du PC disaient qu’il fallait absolument des GPU dédiés, sinon les utilisateurs penseraient que la qualité graphique serait mauvaise. Ce qu’Apple a démontré, c’est que les consommateurs se préoccupent avant tout des performances », a ajouté le vice-président d’AMD. Ce changement de perspective a permis à AMD de convaincre ses dirigeants d’investir massivement dans le développement de ses nouvelles puces.

Les Ryzen AI Max, disponibles avec jusqu’à 16 cœurs de CPU, 50 cœurs graphiques RDNA 3.5 et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, seraient capables de rendre des graphiques 3D plus de deux fois et demie plus rapidement que le processeur Core Ultra 9 288V d’Intel, selon les affirmations d’AMD.

Lors de démonstrations au CES 2025, la puce a été testée sur l’Asus ROG Flow Z13, où elle a permis de jouer à Ratchet & Clank: Rift Apart en 1080p à plus de 60 FPS, une performance plus ou moins proche de celle d’une PlayStation 5.

Les premières machines équipées des Ryzen AI Max devraient être lancées au premier semestre 2025, dont l’Asus ROG Flow Z13 et le HP ZBook Ultra G1a.