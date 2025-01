Un nouveau documentaire Apple TV+ se profile à l’horizon : Onside: Major League Soccer explorera « les moments électrisants et les histoires captivantes qui rendent la saison 2024 inoubliable. La série va au-delà du terrain pour dévoiler les personnalités qui animent la Major League Soccer (MLS) ». Cette docu-série permettra évidemment de retrouver les moments forts et les joueurs/entraineurs importants de la saison 2024. Le choix de produire une docu-série sur la ligue de Football américaine est assez logique au vu de la popularité grandissante de la MLS, popularité largement portée par l’arrivée de joueurs prestigieux (à l’instar de Messi par exemple…).



Apple TV+ précise que la série est supervisée par « des producteurs exécutifs de renom : James Gay-Rees, lauréat d’un Oscar et d’un BAFTA (« Senna », « Formula 1: Drive to Survive », « Amy »), Paul Martin, récompensé par un Emmy (« Make or Break » sur Apple TV+, « Formula 1: Drive to Survive »), et Hillary Olsen (« Faceoff: Inside The NHL »), avec Steve Rankin (« Naked and Afraid », « Man vs Wild ») en tant que showrunner. »

Onside: Major League Soccer sera disponible sur Apple TV+ le 21 février prochain.