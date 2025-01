Le fabricant d’accessoires ESR a profité du CES 2025 pour présenter le Geo Digital Pencil, une alternative particulièrement économique à l’Apple Pencil puisque son prix est de seulement 30 dollars. Ce stylet prend en charge la connectivité Bluetooth et est conçu pour écrire, dessiner et réaliser des esquisses sur les iPad. Le GEO Digital Pencil s’attache magnétiquement à l’iPad mais se recharge uniquement via le port via USB-C (pas de recharge magnétique donc). Parmi les fonctionnalités de l’accessoire on trouve la sensibilité à l’inclinaison et la gestion des raccourcis, mais pas la sensibilité à la pression qui reste donc l’apanage de l’Apple Pencil (tout comme la fonction survol).

A noter l’intégration avec l’application Localiser d’Apple, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre l’emplacement du stylet, de lui faire jouer un son (pour mieux le repérer) et de voir sa dernière localisation connue même lorsque le Bluetooth est indisponible. Le Geo Digital Pencil est compatible avec divers modèles d’iPad, notamment tous les iPad Pro de 11 pouces, l’iPad Air de troisième génération et suivants, l’iPad Pro de 12,9 pouces de troisième génération et suivants, l’iPad mini 5 et suivants, ainsi que l’iPad 6 et suivants.

En plus du Geo Digital Pencil, ESR a dévoilé une nouvelle coque pour l’iPhone 16 avec un bouton de contrôle de la caméra ainsi que la MagMouse, une souris magnétique équipée d’un câble USB-C qui peut se fixer facilement sur le dos d’un MacBook ou d’un iPad. Le Geo Digital Pencil sera bientôt disponible à la vente sur Amazon.