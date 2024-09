Un nouveau clavier Magic Keyboard est en préparation du côté des fournisseurs d’Apple et concernera cette fois l’iPad d’entrée de gamme, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple a déjà changé son Magic Keyboard cette année, mais cela a uniquement concerné l’iPad Pro M4. On retrouve un repose-paume en métal, une conception plus durable, un pavé tactile plus grand et la rangée de touches de fonction sur la partie supérieure. Ce modèle coûte 349 euros et se veut seulement compatible avec l’iPad Pro M4 selon Apple.

En 2025, Apple proposera une variante du Magic Keyboard qui concernera l’iPad d’entrée de gamme et peut-être l’iPad Air. Il sera moins cher, puisqu’il proposera moins d’éléments que le modèle existant pour l’iPad Pro, dont le repose-paume en métal. Mais l’accessoire devrait malgré tout avoir quelques-unes des nouveautés, dont la rangée de touches de fonction.

Il n’y a pas encore d’informations sur le prix. Seul le créneau de sortie est dévoilé : au milieu de 2025.

L’actuel iPad d’entrée de gamme a vu le jour en octobre 2022 avec un nouveau design, un écran de 10,9 pouces et un port USB-C. L’iPad de 11e génération arriverait avant la fin de l’année selon quelques rumeurs, mais il ne faut pas s’attendre à un changement notable. En effet, ce serait une mise à niveau assez classique. Il faut comprendre par là qu’Apple va proposer un processeur plus puissant et potentiellement améliorer le capteur photo, mais ça devrait s’arrêter là.