Apple a profité de sa keynote « Let Loose » pour annoncer l’iPad Pro OLED, l’iPad Air M2, l’Apple Pencil Pro et un nouveau Magic Keyboard. Le clavier pour iPad évolue.

Voici comment Apple présente son nouveau Magic Keyboard :

Le nouvel iPad Pro gagne en portabilité et en polyvalence grâce à un tout nouveau Magic Keyboard plus fin et plus léger conçu spécifiquement pour lui. Le nouveau Magic Keyboard adopte le design suspendu, comme par magie, que les clients adorent. Il inclut à présent une rangée de touches de fonction qui donnent accès à des éléments tels que la luminosité et le volume. Il propose également un superbe repose-poignet en aluminium et un trackpad plus vaste qui est encore plus réactif grâce au retour haptique. L’expérience d’utilisation se rapproche ainsi de celle du MacBook. Le nouveau Magic Keyboard se fixe par connexion magnétique, et le Smart Connector active immédiatement l’alimentation ainsi que le transfert des données sans recourir au Bluetooth. La charnière en aluminium usiné résistant inclut un connecteur USB-C pour la recharge. Le nouveau Magic Keyboard est disponible en deux coloris parfaitement assortis au nouvel iPad Pro : noir avec un repose-poignet en aluminium noir sidéral, et blanc avec un repose-poignet en aluminium blanc.