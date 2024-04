L’iPad standard et l’iPad mini n’ont pas dit leurs derniers mots, avec de nouveaux modèles qui vont voir le jour. Selon Mark Gurman, Apple va proposer les nouvelles tablettes en 2024, mais il faudra attendre la fin de l’année.

« L’entreprise travaille également sur de nouvelles versions de l’iPad d’entrée de gamme et de l’iPad mini, mais celles-ci ne seront pas disponibles avant la fin de l’année au plus tôt », indique Gurman. « Le nouvel iPad d’entrée de gamme sera probablement une version moins chère du modèle de 10e génération de 2022, tandis que la mise à jour de l’iPad mini ne comprendra pas beaucoup plus qu’une mise à niveau du processeur ».

Il faut donc s’attendre à des mises à niveau assez classiques pour l’iPad 11 et l’iPad mini 7. Il est toutefois bon de noter qu’Apple pourrait en profiter pour corriger le problème de l’écran qui tremble sur l’iPad mini. Une précédente rumeur avait en tout cas évoqué ce point.

Mais avant de découvrir ces deux tablettes, il y aura l’iPad Pro OLED et l’iPad Air 6. Leur lancement aurait lieu au cours de la deuxième semaine du mois de mai. Pour le coup, ils devraient proposer plusieurs nouveautés, notamment avec le passage à l’écran OLED pour l’iPad Pro et deux tailles d’écran pour l’iPad Air, ce qui sera une première pour cette gamme.