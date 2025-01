Apple TV+ propose la première bande-annonce de Prime Target, sa nouvelle série qui est présentée comme étant un thriller conspirationniste. Elle fera ses débuts en streaming le 22 janvier.

Prime Target met en scène un jeune et brillant diplômé en mathématiques, Edward Brooks (joué par Leo Woodall), qui est sur le point de faire une percée majeure. S’il parvient à trouver un modèle dans les nombres premiers, il détiendra la clé de tous les ordinateurs du monde. Bientôt, il se rend compte qu’un ennemi invisible tente de détruire son idée avant même qu’elle ne voie le jour, ce qui le met dans l’orbite de Taylah Sanders, une agente de la NSA (jouée par Quintessa Swindell) qui a été chargée de surveiller le comportement des mathématiciens et d’en rendre compte. Ensemble, ils commencent à démêler la conspiration troublante dont Edward est au cœur.

En plus de Leo Woodall et Quintessa Swindell, le casting comprend Stephen Rea, David Morrissey, Martha Plimpton, Sidse Babett Knudsen, Jason Flemyng, Harry Lloyd, Ali Suliman, Fra Fee et Joseph Mydell.

Prime Target sur Apple TV+ aura le droit à huit épisodes. Les deux premiers épisodes seront disponibles le 22 janvier. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 5 mars.