Bouygues Telecom lance de nouvelles offres qui permettent d’avoir un iPad à partir de 99 euros. Mais pour profiter de ce prix, il faut obligatoirement prendre un abonnement fibre.

Il est possible d’avoir un iPad dès 99€

Bouygues Telecom propose trois iPad. Il y a d’abord l’iPad de 10e génération (à savoir le dernier modèle) avec 64 Go d’espace de stockage pour 99 euros. Il est disponible en plusieurs coloris. On retrouve argent, bleu, rose et jaune. Vient ensuite le même modèle, mais avec 256 Go de stockage. Ici, le prix est de 269 euros. Et en troisième, il s’agit de l’iPad Air de 11 pouces avec la puce M2 (qui est le dernier modèle) et 128 Go de stockage. Le prix est de 409 euros.

Une fois la tablette choisie, il faut sélectionner son offre fibre. Il y en a deux en l’occurrence :

Bbox Must tablette à 42,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois (engagement de 2 ans). Fibre 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, Wi-Fi 6 et box TV 4K avec plus de 180 chaînes.

Bbox Ultym tablette à 50,99€/mois pendant un an puis 57,99€/mois (engagement de 2 ans). Fibre 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, Wi-Fi 6E (et répéteurs sur demande), box TV 4K HDR avec plus de 180 chaînes, et un Wi-Fi garanti même en cas de coupure.

Un bon plan ?

Est-ce que ça vaut le coup ? C’est… mitigé. Seule, l’offre Bbox Must coûte 34,99€/mois pendant un an puis 41,99€/mois. Si on additionne le coût de l’iPad (99€), la différence de coût de l’abonnement sur deux ans pour la Bbox (192€) et les frais de mise en service (48€), on atteint 339€. En comparaison, Apple propose la tablette pour 409€. On la trouve à 379 euros chez Amazon et aussi à 379€ à la Fnac. Cela fait donc quelques dizaines d’euros économisés avec l’offre de Bouygues Telecom.