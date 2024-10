Apple vient de baisser le prix de l’iPad 10 en Europe et a cessé d’inclure un chargeur dans la boite, une décision assez radicale qui suggère fortement que l’iPad 11 n’est pas près d’arriver sur le marché. En outre, la sortie d’un tout nouveau iPad mini via un simple communiqué de presse renforce encore l’idée que l’iPad 11 n’est vraiment pas dans les priorités d’Apple, alors même que plusieurs fuites suggéraient l’inverse il y a quelques semaines à peine.

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg avait bien mentionné que « de nouveaux iPads bas de gamme » pourraient être dévoilés lors d’un évènement dédié , mais compte tenu des dernières sorties, qui concernent justement des iPad d’entrée de gamme, il semble désormais peu probable que l’iPad 11 soit au menu des prochaines annonces de ce mois d’octobre. Pour rappel, l’iPad 10 a été lancé au mois d’octobre 2022 et dispose d’un écran 10,9 pouces et d’une puce A14 Bionic. Son successeur sera sans doute dévoilé en 2025, et au vu des améliorations matérielles constatées depuis 2022, de gros changements de composants sont à prévoir