Apple a décidé de baisser le prix de l’iPad 10 en France et dans d’autres pays. Cela intervient au même moment où le fabricant a annoncé l’iPad mini 7 avec la puce A17 Pro et le support d’Apple Intelligence.

Baisse de prix pour l’iPad 10

Il ne faut pas vous attendre à la remise du siècle pour l’iPad 10 : Apple a baissé les prix de 30 euros pour chaque modèle. Ainsi, le modèle de base avec 64 Go d’espace de stockage est maintenant disponible à partir de 409 euros au lieu de 439 euros auparavant. Pour la variante de 256 Go, c’est 579 euros au lieu de 609 euros. C’est toujours cela de pris, mais les revendeurs font mieux.

Chez Amazon par exemple, l’iPad 10 bleu est disponible pour 398 euros et les autres coloris sont au prix de 399 euros.

Pour rappel, l’iPad 10 a vu le jour en octobre 2022. La tablette embarque la puce A14, un port USB-C, supporte la 5G (une première sur l’iPad d’entrée de gamme), un capteur photo amélioré de 12 mégapixels, des coins arrondis au niveau de l’écran de 10,9 pouces et d’autres nouveautés.

La baisse de prix d’aujourd’hui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui attendent l’iPad 11. En effet, Apple semble suggérer que l’iPad 11 ne sera pas pour tout de suite. Des fuites ont pourtant indiqué qu’un modèle équipé de la puce A16 était dans les cartons. Mais ce ne sera visiblement pas pour tout de suite.

À date, tous les iPad vendus par Apple supportent les nouveautés, dont Apple Intelligence (sauf en Europe à cause du DMA). Mais l’exception est l’iPad 10, étant donné qu’il faut au moins la puce A17 Pro et 8 Go de RAM pour utiliser l’IA d’Apple.