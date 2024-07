Des identifiants ont été repérés au niveau des serveurs d’Apple révélant l’existence de nouveaux iPad, iPad Pro et iPad mini. Cela fait suite à une découverte d’identifiants pour les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max.

De nouveaux iPad vont voir le jour

Nicolás Álvarez a repéré huit références de nouveaux iPad qui n’ont pas encore été annoncés par Apple. Dans le détail, on retrouve :

iPad15,7 — iPad de 11e génération (Wi-Fi, puce A16)

iPad15,8 — iPad de 11e génération (Wi-Fi + cellulaire, puce A16)

iPad16,1 — iPad mini de 7e génération (Wi-Fi, puce A17)

iPad16,2 — iPad mini de 7e génération (Wi-Fi + cellulaire, puce A17)

iPad17,1 — iPad Pro de 11 pouces (Wi-Fi, puce M5)

iPad17,2 — iPad Pro de 11 pouces (Wi-Fi + cellulaire, puce M5)

iPad17,3 — iPad Pro de 13 pouces (Wi-Fi, puce M5)

iPad17,4 — iPad Pro de 13 pouces (Wi-Fi + cellulaire, puce M5)

Il n’y a malheureusement aucune information sur les dates de sortie. Mais on peut imaginer que le modèle qui arrivera le plus tard dans la liste est l’iPad Pro avec sa puce M5. La raison est simple : Apple a annoncé l’iPad Pro M4 il y a quelques semaines à peine. Les nouveaux iPad et iPad mini pourraient en revanche arriver d’ici quelques mois.

Dans le même temps, Nicolás Álvarez a déniché des références d’iPad qui ne sont plus d’actualité. En effet, Apple aurait décidé d’abandonner le projet. Voici les références et les modèles correspondants :

iPad13,20 — iPad (Wi-Fi, puce A14)

iPad13,21 — iPad (Wi-Fi + cellulaire, puce A14)

iPad15,3 — iPad Pro de 11 pouces (Wi-Fi, puce M3)

iPad15,4 — iPad Pro de 11 pouces (Wi-Fi + cellulaire, puce M3)

iPad15,5 — iPad Pro de 13 pouces (Wi-Fi, puce M3)

iPad15,6 — iPad Pro de 13 pouces (Wi-Fi + cellulaire, puce M3)

Il est bon de noter que les iPad avec la puce A14 existent bel et bien, mais les modèles disponibles sur le marché ont pour références iPad13,18 et iPad13,19.