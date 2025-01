Nous vous le soulignions dans un article publié hier 13 janvier : les chiffres de Counterpoint indiquant qu’Apple restait à la seconde place du marché du smartphone étaient sujets à caution, la société d’analyse des marchés ayant été la seule l’an dernier à placer le californien derrière son homologue sud-coréen. Le premier élément d’infirmation n’a pas attendu puisqu’il y a quelques heures à peine, IDC a à son tour publié les chiffres de ventes de smartphones pour le 4ème trimestre et l’année complète 2024, et cette fois, c’est bien Apple qui est placé en tête du marché. Cette domination, Apple l’aurait surtout gagné sur le 4ème trimestre 2024, grâce aux ventes de 76,9 millions d’iPhone (23,2% de Pdm), contre « seulement » 51,7 millions de Galaxy écoulés. Les ventes d’iPhone ont pourtant baissé sur la période (-4,1%), mais les chiffres sont tellement hauts que cela suffit à Apple pour maintenir sa courte avance sur l’ensemble de l’année 2024. Derrière Apple, le trou est fait sur le Q4 : Xiaomi est à plus de 30 millions d’unités d’écart tandis que Transsion ou vivo sont à près de 50 millions d’unités d’écart !

Sur l’année complète, IDC voit toujours Apple en leader du marché mobile, comme cela était déjà le cas en 2023. La firme de Cupertino aurait ainsi écoulé 232,1 millions d’iPhone (18,7% de Pdm), contre 223,4 millions de Galaxy pour Samsung (18% de Pdm). Les ventes d’iPhone sur l’année aurait baissé de 0,9%, celles de Samsung d’1,4%. 5 points de Pdm séparent Apple de Xiaomi, 10 points entre le californien et le tandem Transsion/Oppo. C’est la seconde année consécutive que l’iPhone est (probablement) en tête des ventes de smartphones.

Les chiffres d’IDC permettent de faire un autre constat, assez positif au plan économique : les ventes de smartphones ont progressé de 6,4% en 2024, un gros rebond qui pourrait bien profiter à l’iPhone en 2025, à contrario, une fois encore, des prévisions assez pessimistes de quelques analystes.