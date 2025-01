Apple apporte son soutien à la technologie Ultra Accelerator Link (UALink), qui devrait jouer un rôle clé dans les futurs développements d’Apple Intelligence. Le consortium derrière cette technologie a annoncé que des entreprises comme Apple, Alibaba et Synopsys ont rejoint son conseil d’administration. Ces sociétés contribueront à l’avancement de la technologie.

UALink est une solution de connectivité haut débit destinée à améliorer les performances des clusters d’IA de nouvelle génération. Cette technologie permettra des vitesses de données atteignant jusqu’à 200 Gb/s par ligne, et la première version, UALink 1.0, est prévue pour le premier trimestre 2025.

Becky Loop, directrice de l’architecture des plateformes chez Apple, a souligné le potentiel de cette technologie : « UALink montre un grand potentiel pour résoudre les défis de connectivité et créer de nouvelles opportunités pour l’expansion des capacités et des besoins en IA ». Elle a ajouté qu’Apple « a une longue histoire de pionnier et de collaboration sur des innovations qui font avancer notre industrie ».

Il reste toutefois à déterminer si Apple adoptera cette technologie dans ses propres serveurs ou si son implication se limite à un support général pour l’industrie de l’IA. Actuellement, les serveurs d’Apple Intelligence tournent avec la puce M2 Ultra, et des puces de M4 devraient les remplacer cette année. De plus, il a été récemment révélé qu’Apple développe une puce dédiée à l’IA, destinée à offrir des performances supérieures pour les différentes charges de travail.