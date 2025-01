On ne pourra pas dire qu’Apple a omis de mettre les petits plats dans les grands pour le lancement de la saison 2 de la série culte Severance, saison qui démarre vendredi 17 janvier sur Apple TV+. Histoire de faire monter la température du buzz à deux jours désormais de l’instant T, Apple continue d’alimenter une campagne marketing hors-norme : un gros cube de verre contenant des éléments de décors de la série a été installé en plein cœur de la gare de New-York Grand Central Station. Des comédiens jouant le rôle de salariés de Lumon se sont même installés dans ce cube, mimant une journée de travail évidemment très singulière.

Mark S. Hard at work (2025) pic.twitter.com/sXtptlR9bV — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) January 14, 2025

Plus fort encore, après quelques heures de ce manège, l’équipe de la série est arrivée dans la gare et les acteurs (dont la star principale Adam Scott) se sont à leur tour installés dans ces bureaux temporaires afin d’effectuer les tâches demandées par Lumon. Ben Stiller, le showrunner de Severance, était présent lui aussi ! Du (presque) jamais vu pour une série, et au vu des visages de certains passants, il ne fait guère de doutes que cette installation marketing aura permis à de nombreux visiteurs de la gare d’être informés sur une série (et un service) qu’ils ne connaissaient pas jusqu’ici.