2 à 1. Counterpoint a été le premier à ouvrir le bal des estimations de ventes pour le marché du smartphone en 2024, plaçant Samsung en tête comme il l’avait fait d’ailleurs en 2023. Et comme l’an dernier, IDC puis Canalys ont fourni leurs propres chiffres et jugent de leur côté que c’est bien Apple qui a dominé le secteur mobile l’an dernier. Canalys donne même une avance très nette à la firme de Cupertino sur le Q4 2024, avec une part de marché de 23% pour l’iPhone sur la période contre 16% pour Samsung. Apple serait aussi devant sur l’ensemble de l’année, mais Canalys ne donne pas encore les pourcentages de cette domination. A contrario d’IDC et de Counterpoint, Canalys estime en outre que la pdm de Xiaomi est restée stable et n’a donc pas progressé sur le Q4 2024. En revanche, les chiffres sont raccords pour TRANSSION et vivo, tous deux crédités de 8% de Pdm par l’ensemble des analystes.

Canalys se montre très optimiste concernant les ventes d’iPhone en 2025 : « En regardant vers 2025, Apple devrait poursuivre sa croissance, portée par un portefeuille renouvelé, des améliorations matérielles et une adoption plus large d’Apple Intelligence. » déclare ainsi Xuan Chiew, analyste pour Canalyst.