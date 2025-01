Le partenariat entre Apple et la banque Goldman Sachs concernant la carte de crédit Apple Card pourrait se terminer avant la fin de son contrat en 2030, a indiqué le patron de Goldman Sachs, David Solomon, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

« Nous avons un contrat avec Apple pour gérer ce partenariat jusqu’en 2030, bien qu’il y ait une possibilité qu’il ne se poursuive pas jusqu’à cette échéance », a-t-il précisé.

Ce partenariat a affecté le rendement des fonds propres de Goldman Sachs, réduisant celui-ci de 75 à 100 points de base l’an dernier. Cependant, « cela s’améliorera en 2025 et 2026 », a ajouté David Solomon. Ce secteur est intégré dans l’unité des solutions de plateformes de la banque, qui a enregistré une perte nette de 859 millions de dollars en 2024.

En octobre, le Bureau de protection des consommateurs en matière financière (CFPB) a infligé une amende avoisinant les 90 millions de dollars à Apple et Goldman Sachs, en rapport avec l’Apple Card et plusieurs problèmes. Le CFPB estime qu’Apple n’avait pas envoyé les litiges à Goldman Sachs et que, lorsque la société l’avait fait, la banque n’avait pas respecté les nombreuses exigences fédérales en matière d’enquête sur ces litiges.

Qui va succéder à Goldman Sachs pour gérer l’Apple Card ? JPMorgan Chase serait en discussions avec Apple pour prendre le relais selon de précédentes informations qui ont circulé.